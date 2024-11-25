Израиль одобрил закупку ракетных катеров и внедорожников для ЦАХАЛ

Израильская правительственная комиссия по закупкам утвердила проекты по оснащению и укреплению боевых возможностей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые подразумевают закупку новых ракетных катеров и внедорожников.

Израильская правительственная комиссия по закупкам утвердила проекты по оснащению и укреплению боевых возможностей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые подразумевают закупку новых ракетных катеров и внедорожников.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра, министерства обороны и министерства финансов еврейского государства.

"Сегодня Комиссия министров по вопросам закупок утвердила ряд приобретений, среди которых проект "Решеф" - новый ракетный катер для военно-морских сил, а также сотни новых внедорожников типа JLTV "Фара". В рамках соглашения Министерство обороны приобретет у компании "Судоверфи Израиля" пять современных катеров "Решеф", - говорится в заявлении.

Одобренные проекты будут переданы в комиссию Кнессета (парламента) по оборонному бюджету, после чего "Министерство обороны сможет перейти к подписанию сделок", отметили в канцелярии премьера. В ведомстве отметили, что речь идет о закупках "на миллиарды шекелей".