Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном

Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, расположенных на удалении до 5 км от границы с Ливаном.

Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, расположенных на удалении до 5 км от границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы", - говорится в сообщении.

В министерстве при этом отметили, что это решение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации.