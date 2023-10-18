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Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном

Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, расположенных на удалении до 5 км от границы с Ливаном.
Другие страны
18 октября 2023 г. 17:51
Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном

Власти Израиля одобрили разрешение на эвакуацию жителей населенных пунктов северных районов страны, расположенных на удалении до 5 км от границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы", - говорится в сообщении.

В министерстве при этом отметили, что это решение не подразумевает немедленного начала обязательной эвакуации.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livanla 5 km-lik sərhəddə əhalini təxliyə edir

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