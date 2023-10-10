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Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов

Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов Правительство Израиля во вторник одобрило решение о призыве еще 360 тыс. резервистов, в том числе находящихся в европейских странах.
Другие страны
10 октября 2023 г. 15:49
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов

Правительство Израиля во вторник одобрило решение о призыве еще 360 тыс. резервистов, в том числе находящихся в европейских странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее сведениям, самолеты, принадлежащие Армии обороны Израиля, направятся в ряд стран Европы, где проживают резервисты, имеющие израильское гражданство и желающие присоединиться к обороне еврейского государства от атак палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на военных, что израильские ВВС перебросили из Европы сотни военнослужащих, чтобы они могли участвовать в операции против ХАМАС.

Вскоре после публикации The Times of Israel пресс-служба израильской армии сообщила, что за последние 48 часов были призваны 300 тыс. резервистов.

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Версия на английском языке Israel doubles reserve troop deployment
Версия на азербайджанском языке İsrail ehtiyatda olan 360 min hərbçisini orduya çağırıb

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