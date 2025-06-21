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Израиль одобрил план строительства тысячи мобильных убежищ

Израиль одобрил план строительства тысячи мобильных убежищ Правительство Израиля одобрило план строительства тысячи новых мобильных убежищ и ремонта 500 имеющихся.
Другие страны
21 июня 2025 г. 04:22
Израиль одобрил план строительства тысячи мобильных убежищ

Правительство Израиля одобрило план строительства тысячи новых мобильных убежищ и ремонта 500 имеющихся.

Как передает Report, об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на заявление минобороны страны.

"Правительство Израиля одобрило план министерства обороны и командования тыла по ремонту 500 общественных бомбоубежищ и развертыванию тысячи мобильных придорожных убежищ по всей стране", - говорится в публикации.

Отмечается, что планируемые к ремонту убежища располагаются в основном в центральной части Израиля, которая в последние дни неоднократно обстреливалась со стороны Ирана, а новые мобильные убежища будут направлены "в чувствительные зоны по всей стране". Реализация же всего плана обойдется государству приблизительно в 28,6 миллиона долларов.

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