Израиль одобрил план строительства тысячи мобильных убежищ

Правительство Израиля одобрило план строительства тысячи новых мобильных убежищ и ремонта 500 имеющихся.

Правительство Израиля одобрило план строительства тысячи новых мобильных убежищ и ремонта 500 имеющихся.

Как передает Report , об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на заявление минобороны страны.

"Правительство Израиля одобрило план министерства обороны и командования тыла по ремонту 500 общественных бомбоубежищ и развертыванию тысячи мобильных придорожных убежищ по всей стране", - говорится в публикации.

Отмечается, что планируемые к ремонту убежища располагаются в основном в центральной части Израиля, которая в последние дни неоднократно обстреливалась со стороны Ирана, а новые мобильные убежища будут направлены "в чувствительные зоны по всей стране". Реализация же всего плана обойдется государству приблизительно в 28,6 миллиона долларов.