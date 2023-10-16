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Израиль объявил об эвакуации населенных пунктов рядом с ливанской границей

Израиль объявил об эвакуации населенных пунктов рядом с ливанской границей Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от ливанской границы. В план эвакуации включены 28 населенных пунктов.
Другие страны
16 октября 2023 г. 10:45
Израиль объявил об эвакуации населенных пунктов рядом с ливанской границей

Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от ливанской границы. В план эвакуации включены 28 населенных пунктов.

Как передает Report, согласно совместному заявлению министерства и ЦАХАЛ, эвакуированных граждан поселят в финансируемые государством пансионаты.

Реализация плана была одобрена министром обороны Йоавом Галантом. За его выполнением будут следить главы местных муниципалитетов, МВД и Национальное управление по ЧС.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке Israel evacuates citizens living near border with Lebanon 
Версия на азербайджанском языке İsrail Livanla sərhəddəki vətəndaşlarını təxliyə edir

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