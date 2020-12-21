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Израиль объявил о закрытии въезда в страну для иностранцев

Израиль объявил о закрытии въезда в страну для иностранцев Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.
Другие страны
21 декабря 2020 г. 18:11
Израиль объявил о закрытии въезда в страну для иностранцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.

Как передает Report, сообщение распространила канцелярия премьера.

"Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев - такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома", - говорится в сообщении.

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