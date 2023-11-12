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Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа

Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно остановила боевые действия в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 15:02
Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно остановила боевые действия в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ Авихая Эдри.

"С 10:00 до 14:00 (по местному времени) военные действия будут временно прекращены в гуманитарных целях в районе Джебалии для доставки продовольствия и эвакуации населения", - отметил Эдри.

Кроме того, по словам представителя ЦАХАЛ, с 09:00 до 16:00 будет работать гуманитарный коридор для эвакуации палестинцев с севера на юг Газы.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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