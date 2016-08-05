Израиль обвинил директора отделения гуманитарной организации в Газе в спонсировании ХАМАС

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Израиль обвинил директора отделения гуманитарной организации World Vision в Газе Мухаммеда эль-Халаби в передаче ХАМАС средств, выделенных на гуманитарные нужды населения.

Как сообщили Report в посольстве Израиля, М.эль-Халаби был уличен в качестве важной фигуры в военном крыле ХАМАС.

Согласно сообщению посольства, он, воспользовавшись своим положением, перенаправил 60% гуманитарных средств организации World Vision для сектора Газа для нужд военной деятельности ХАМАС.

В самой организации World Vision заявили, что шокированы этой информацией и пообещали провести тщательную проверку по данному вопросу.

Напомним, что М.эль-Халаби был арестован 15 июня. 4 августа ему официально были предъявлены обвинения в спонсировании ХАМАС.