Израиль обвинил Иран в попытке открыть второй фронт

Заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка обвинил Иран в попытке открыть второй фронт на севере еврейского государства путем доставки стратегического оружия через Сирию, пока израильские военные ведут операцию

Заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка обвинил Иран в попытке открыть второй фронт на севере еврейского государства путем доставки стратегического оружия через Сирию, пока израильские военные ведут операцию против радикалов ХАМАС в секторе Газа на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пользователь сети Х (ранее Twitter) Джоэль Рэйберн опубликовал на своей странице следующий текст:

"Израильские удары с целью вывести из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, на мой взгляд, являются убедительным свидетельством того, что 1) иранский режим пытается перебросить стратегическое оружие в Сирию или через нее, чтобы открыть фронт на севере Израиля, и 2) израильтяне полны решимости предотвратить это". Зарка в комментарии к этой публикации написал: "1. Они (Иран - ред.) это делают (перебрасывают оружие - ред.). 2. Мы (Израиль - ред.) полны решимости".