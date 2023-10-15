Израиль обвинил Иран в попытке открыть второй фронт

Заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка обвинил Иран в попытке открыть второй фронт на севере еврейского государства путем доставки стратегического оружия через Сирию, пока израильские военные ведут операцию против радикалов ХАМАС в секторе Газа на юге страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пользователь сети Х (ранее Twitter) Джоэль Рэйберн опубликовал на своей странице следующий текст:
"Израильские удары с целью вывести из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, на мой взгляд, являются убедительным свидетельством того, что 1) иранский режим пытается перебросить стратегическое оружие в Сирию или через нее, чтобы открыть фронт на севере Израиля, и 2) израильтяне полны решимости предотвратить это". Зарка в комментарии к этой публикации написал: "1. Они (Иран - ред.) это делают (перебрасывают оружие - ред.). 2. Мы (Израиль - ред.) полны решимости".