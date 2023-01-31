Израиль обсуждает сроки возможной реакции Ирана на удар в Исфахане

Службы безопасности Израиля обсуждают сроки возможного ответа Тегерана на приписываемую еврейскому государству атаку БПЛА по объекту в Исфахане на прошлой неделе.

Службы безопасности Израиля обсуждают сроки возможного ответа Тегерана на приписываемую еврейскому государству атаку БПЛА по объекту в Исфахане на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, в Израиле полагают, что в намерения Ирана входит причинение ущерба израильским туристам, бизнесменам, высокопоставленным представителям за границей, посольствам, а также принадлежащим еврейскому государству судам. Кроме того, среди потенциальных сценариев ответа, которых опасаются в Израиле, названы удары запущенными из Йемена или Сирии ракетами или беспилотниками.

На прошлой неделе агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позднее Минобороны исламской республики заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием БПЛА.

Телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что удар нанесли Военно-воздушные силы США и "еще одна страна", намекая на Израиль.