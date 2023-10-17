О нас

Израиль обсуждает со SpaceX возможность использования системы связи Starlink

Израиль обсуждает со SpaceX возможность использования системы связи Starlink Израиль обсуждает с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для укрепления услуг связи в военное время.
Другие страны
17 октября 2023 г. 20:59
Израиль обсуждает со SpaceX возможность использования системы связи Starlink

Израиль обсуждает с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для укрепления услуг связи в военное время.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в израильском министерстве связи.

Собеседник агентства отметил, что SpaceX будет выполнять резервную роль, Израиль прибегнет к услугам Starlink, если остальные системы будут выведены из строя. По словам источника издания, договоренность со SpaceX позволит гарантировать бесперебойный доступ в интернет в приграничных населенных пунктах.

При этом в планах Израиля отключить интернет и телефонную связь в секторе Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29
МККК: В Ханкенди и близлежащих районах будут проведены работы по эксгумации
МККК: В Ханкенди и близлежащих районах будут проведены работы по эксгумации
17 октября 2023 г. 13:13
Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян
Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян
17 октября 2023 г. 12:15
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
17 октября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi