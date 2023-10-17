Израиль обсуждает со SpaceX возможность использования системы связи Starlink

Израиль обсуждает с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для укрепления услуг связи в военное время.

Израиль обсуждает с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для укрепления услуг связи в военное время.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в израильском министерстве связи.

Собеседник агентства отметил, что SpaceX будет выполнять резервную роль, Израиль прибегнет к услугам Starlink, если остальные системы будут выведены из строя. По словам источника издания, договоренность со SpaceX позволит гарантировать бесперебойный доступ в интернет в приграничных населенных пунктах.

При этом в планах Израиля отключить интернет и телефонную связь в секторе Газа.