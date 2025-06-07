Израиль обсуждает с авиакомпаниями увеличение количества рейсов в Россию

Израиль обсуждает с рядом авиакомпаний увеличение количества рейсов в Россию, один перевозчик уже готов к этому.

Израиль обсуждает с рядом авиакомпаний увеличение количества рейсов в Россию, один перевозчик уже готов к этому.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар.

"Уже сейчас ведутся переговоры с рядом авиакомпаний. И я знаю совершенно точно, по крайней мере, об одной авиакомпании, которая может увеличить число рейсов в Израиль. Мы говорим с авиаперевозчиками и о возможности запуска комбинированных перелетов - через аэропорт Бен-Гурион в Эйлат", - сказал он.

"Я сюда приехал специально, потому что я чувствую, что именно сейчас создалась подходящая обстановка для развития туризма между Израилем и Россией и увеличения туристического потока. Тем более, совсем скоро состоится первый полет авиакомпании Red Wings в Эйлат. В Москве во время визита я участвовал во встрече с туроператорами и представителями авиакомпаний, - добавил Шахар. - И я почувствовал, что возможно придать импульс для развития туризма между нашими странами".

Он также отметил, что увеличение количества рейсов будет возможно при поддержании роста турпотока. "Так работает рынок. Нам это важно, потому что увеличение числа туристов приведет к снижению цен. Мы слышали о проблемах, попытаемся их решить. В этом и заключается цель нашего визита", - рассказал Шахар.