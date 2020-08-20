Израиль обстрелял позиции ХАМАС

Армия обороны Израиля атаковала военные посты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой

Армия обороны Израиля атаковала военные посты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

"Террористы запускали воздушные шары из Газы в Израиль в течение дня, вызывая пожары на юге Израиля. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе", — говорится в сообщении.

Отметим, что августа израильские ВВС атаковали военные объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на пуск ракеты по территории Израиля.