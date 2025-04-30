О нас

Израиль обратился за помощью в тушении лесных пожаров к Азербайджану

Израиль обратился за помощью в тушении лесных пожаров к Азербайджану Израиль запросил у 13 стран помощь в тушении лесных пожаров близ Иерусалима.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 22:51
Израиль обратился за помощью в тушении лесных пожаров к Азербайджану

Израиль запросил у 13 стран помощь в тушении лесных пожаров близ Иерусалима.

Как сообщает Report со ссылкой на EFE, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

"В последние часы я пообщался с коллегами из Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции, и запросил у них помощь в поддержке с воздуха (для тушения лесных пожаров)", - приводит агентство его слова.

Отметим, что лесные пожары вспыхнули к западу от Иерусалима в среду утром и быстро вышли из-под контроля. Властям пришлось объявить эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов и перекрыть несколько автодорог. В израильских городах Ашкелон, Беэр-Шева, Модиин и т.д. из-за погодных условий отменили мероприятия в честь Дня независимости.

Израильские медики сообщили EFE, что до настоящего момента к ним обратились 19 человек, пострадавших от воздействия дыма, 13 из них госпитализированы. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail meşə yanğınlarının söndürülməsində Azərbaycandan kömək istəyir

Другие новости из категории

СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса
СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса
30 апреля 2025 г. 23:25
В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода
В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода
30 апреля 2025 г. 23:02
США депортировали 131 мигранта в Узбекистан
США депортировали 131 мигранта в Узбекистан
30 апреля 2025 г. 22:42
Трамп считает, что добыча США минералов в Украине обеспечит ее безопасность
Трамп считает, что добыча США минералов в Украине обеспечит ее безопасность
30 апреля 2025 г. 22:27
Бессент: США готовы подписать сделку по ресурсам, но Киев пытается внести изменения
Бессент: США готовы подписать сделку по ресурсам, но Киев пытается внести изменения
30 апреля 2025 г. 21:51
Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана
Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана
30 апреля 2025 г. 21:40
Греция возглавит Совет безопасности ООН в мае
Греция возглавит Совет безопасности ООН в мае
30 апреля 2025 г. 21:35
Трамп уверен, что США и КНР заключат торговое соглашение
Трамп уверен, что США и КНР заключат торговое соглашение
30 апреля 2025 г. 21:26
При наезде автомобиля на толпу в Копенгагене пострадали 11 человек
При наезде автомобиля на толпу в Копенгагене пострадали 11 человек
30 апреля 2025 г. 21:08
США ввели очередные санкции против семи компаний, причастных к торговле иранской нефтью
США ввели очередные санкции против семи компаний, причастных к торговле иранской нефтью
30 апреля 2025 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi