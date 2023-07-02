Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма во время беспорядков во Франции

Власти Израиля обеспокоены ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе массовых беспорядков последних дней.

Власти Израиля обеспокоены ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе массовых беспорядков последних дней.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

"Правительство Израиля с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы видели преступные нападения на еврейские цели во Франции. Мы решительно осуждаем эти атаки и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом", - сказал израильский премьер.

Массовые акции, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались во Франции после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя.

Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование.