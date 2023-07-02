О нас

Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма во время беспорядков во Франции

Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма во время беспорядков во Франции Власти Израиля обеспокоены ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе массовых беспорядков последних дней.
Другие страны
2 июля 2023 г. 17:33
Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма во время беспорядков во Франции
Биньямин Нетаньяху

Власти Израиля обеспокоены ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе массовых беспорядков последних дней.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

"Правительство Израиля с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы видели преступные нападения на еврейские цели во Франции. Мы решительно осуждаем эти атаки и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом", - сказал израильский премьер.

Массовые акции, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались во Франции после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя.

Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail Fransadakı antisemitizmdən narahatdır

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi