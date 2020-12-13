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Израиль нормализовал отношения с еще одной страной

Израиль нормализовал отношения с еще одной страной Израиль и Бутан подписали соглашение о нормализации отношений. Министры иностранных дел двух стран обсудили план сотрудничества в водном и сельском хозяйствах, а также в здравоохранении
Другие страны
13 декабря 2020 г. 09:09
Израиль нормализовал отношения с еще одной страной

Израиль и Бутан подписали соглашение о нормализации отношений. Министры иностранных дел двух стран обсудили план сотрудничества в водном и сельском хозяйствах, а также в здравоохранении.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Израиля.

Между обоими государствами было подписано соглашение о полномасштабных дипломатических отношениях. Церемония подписания прошла в резиденции посла Израиля в Индии доктора Рона Малки. Глава МИД Израиля Габи Ашкенази пригласил главу МИД Бутана Дамчо Дорджи в Израиль.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал установление отношений между странами. "Это еще один плод мирных соглашений. Мы контактируем и с другими государствами, которые хотят присоединиться и установить с нами отношения",— говорится в его заявлении в Twitter.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря заявил, что Марокко и Израиль договорились о нормализации отношений. В октябре Трамп сообщал о нормализации отношений с Суданом. В сентябре Израиль договорился о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

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