Израиль не ведет сейчас переговоров по урегулированию с Ираном

Израильские власти в данный момент не участвуют в переговорах по стабилизации ситуации с Ираном.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.
"Мы не ведем каких-либо переговоров, и мы не допустим вреда для израильских граждан", - сказал он.
На вопрос, присоединятся ли США к израильской военной кампании в отношении Ирана, Кац назвал США "великими другом", который помогает Израилю защищаться от иранских атак.
"Решения, принимаемые президентом США, это лишь решения этой страны, и мы будем уважать любое из них, будем благодарны за любое содействие", - добавил министр.