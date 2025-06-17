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Израиль не ведет сейчас переговоров по урегулированию с Ираном

Израиль не ведет сейчас переговоров по урегулированию с Ираном Израиль не ведет сейчас переговоров по урегулированию с Ираном
Другие страны
17 июня 2025 г. 17:32
Израиль не ведет сейчас переговоров по урегулированию с Ираном

Израильские власти в данный момент не участвуют в переговорах по стабилизации ситуации с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

"Мы не ведем каких-либо переговоров, и мы не допустим вреда для израильских граждан", - сказал он.

На вопрос, присоединятся ли США к израильской военной кампании в отношении Ирана, Кац назвал США "великими другом", который помогает Израилю защищаться от иранских атак.

"Решения, принимаемые президентом США, это лишь решения этой страны, и мы будем уважать любое из них, будем благодарны за любое содействие", - добавил министр.

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