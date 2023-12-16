Израиль не располагает данными по количеству погибших боевиков ХАМАС

Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не располагает информацией о количестве погибших боевиков палестинского движения ХАМАС.

Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не располагает информацией о количестве погибших боевиков палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", посол подчеркнул, что к данным по погибшим со стороны движения необходимо относиться с большим подозрением.

"Точно никто не знает. К данным, которые они дают, вообще надо относиться с большим подозрением. Единственные данные, которые поступают из сектора Газа, представляет министерство здравоохранения оттуда, которое полностью находится под контролем ХАМАС",– сказал Александр Бен Цви.