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Беннет: Израиль продолжит действовать против военного присутствия Ирана в Сирии

Беннет: Израиль продолжит действовать против военного присутствия Ирана в Сирии Израиль продолжит предпринимать действия для свержения иранского военного присутствия в Сирии.
Другие страны
11 октября 2021 г. 15:39
Беннет: Израиль продолжит действовать против военного присутствия Ирана в Сирии
Newsru.co.il

Израиль продолжит предпринимать действия для свержения иранского военного присутствия в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в понедельник во время посещения Голанских высот премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Сирии и ее связями с Ираном. Мы будем продолжать действовать везде и всякий раз, когда это необходимо, по нашей инициативе и на ежедневной основе, чтобы свернуть иранское присутствие в Сирии. Им [иранцам] там нечего делать, их приключениям на нашей [Израиля] северной границе нужно положить конец", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

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Версия на английском языке Bennett: Israel to continue to act against Iran’s military presence in Syria

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