Беннет: Израиль продолжит действовать против военного присутствия Ирана в Сирии

Израиль продолжит предпринимать действия для свержения иранского военного присутствия в Сирии.

Израиль продолжит предпринимать действия для свержения иранского военного присутствия в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в понедельник во время посещения Голанских высот премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Сирии и ее связями с Ираном. Мы будем продолжать действовать везде и всякий раз, когда это необходимо, по нашей инициативе и на ежедневной основе, чтобы свернуть иранское присутствие в Сирии. Им [иранцам] там нечего делать, их приключениям на нашей [Израиля] северной границе нужно положить конец", - распространила высказывания премьера его канцелярия.