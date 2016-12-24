Израиль не намерен выполнять требования СБ ООН

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Израиль не намерен выполнять требование резолюции СБ ООН о прекращении строительства поселений.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такое заявление было сделано представителями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет связан ее требованиями», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Израиль намерен работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для нивелирования эффектов резолюции СБ.

Белый дом в лице Бена Роудса выступил в защиту решения воздержаться от голосования по резолюции, указав, что расширение поселений несет угрозу мирному процессу.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что резолюция справедливо осуждает «подстрекательство и активность в сфере поселений» и призвал обе стороны к дальнейшей работе над программой «два государства для двух народов».