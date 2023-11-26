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Израиль не исключает продления перемирия с ХАМАС

Израиль не исключает продления перемирия с ХАМАС Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 05:27
Израиль не исключает продления перемирия с ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Такая возможность существует. Речь идет о продлении перемирия в обмен на возвращение заложников", — заявил он.

Напомним, что с 24 ноября между ХАМАС и Израилем действует четырехдневное перемирие. Согласно договоренностям, за это время группировка должна отпустить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль — освободить 150 палестинских заключенных. С обеих сторон речь идет о женщинах и детях.

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