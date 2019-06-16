Израиль назвал в честь Трампа будущее поселение на Голанах

Правительство Израиля утвердило строительство на Голанских высотах населённого пункта и присвоило ему имя Рамат-Трамп в честь американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Haaretz, этим израильское правительство хочет отблагодарить американского лидера за признание Голанских высот территорией Израиля.

"Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, и назвать его в честь президента Дональда Трампа",- заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

25 марта Трамп в присутствии Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.