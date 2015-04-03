​Израиль назвал "исторической ошибкой" соглашение с Ираном

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Израильские власти заявили, что достигнутое соглашение по иранской ядерной программе является "исторической ошибкой".

Как передает Report, об этом пишет Franc-Press в твиттере.

"Если соглашение достигнуто на данных условиях, то это историческая ошибка, которая сделает мир еще более опасным", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Барак Обама сравнил сделку с Ираном с соглашениями между США и СССР. При этом он назвал достигнутые договоренности "историческими".