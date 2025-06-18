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Израиль назвал атаки на Иран "последним шансом" предотвратить создание страной ядерного оружия

Израиль назвал атаки на Иран "последним шансом" предотвратить создание страной ядерного оружия Израиль назвал атаки на Иран "последним шансом" предотвратить создание страной ядерного оружия
Другие страны
18 июня 2025 г. 13:30
Израиль назвал атаки на Иран последним шансом предотвратить создание страной ядерного оружия

Израиль назвал атаки на Иран "последним шансом" предотвратить создание страной ядерного оружия, так как "дипломатические усилия не дали результатов".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара председателю Совета Безопасности ООН Каролин Родригес-Биркетт.

Согласно письму, военная операция Израиля нацелена на "нейтрализацию неминуемой угрозы со стороны Ирана, включающей ядерную и ракетную программы".

В тексте говорится, что Израиль действует строго в соответствии с международным правом, нанося удары исключительно по военной инфраструктуре. Саар обвинил Тегеран в систематическом обмане международного сообщества и нарушении обязательств по ДНЯО.

"Вместо того, чтобы вернуться к соблюдению своих обязательств, Иран ответил дальнейшей эскалацией, расширив обогащение урана и другие усилия для получения ядерного оружия. Иранская ядерная стратегия ясна - получить ядерное оружие, которое будет нацелено на Государство Израиль", - говорится в письме.

Министр призвал распространить письмо как официальный документ Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН и сообщил, что аналогичное послание было направлено Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.

Гюльнар Махмудова

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