Израиль назвал атаки на Иран "последним шансом" предотвратить создание страной ядерного оружия, так как "дипломатические усилия не дали результатов".
Как сообщает Report, об этом говорится в письме министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара председателю Совета Безопасности ООН Каролин Родригес-Биркетт.
Согласно письму, военная операция Израиля нацелена на "нейтрализацию неминуемой угрозы со стороны Ирана, включающей ядерную и ракетную программы".
В тексте говорится, что Израиль действует строго в соответствии с международным правом, нанося удары исключительно по военной инфраструктуре. Саар обвинил Тегеран в систематическом обмане международного сообщества и нарушении обязательств по ДНЯО.
"Вместо того, чтобы вернуться к соблюдению своих обязательств, Иран ответил дальнейшей эскалацией, расширив обогащение урана и другие усилия для получения ядерного оружия. Иранская ядерная стратегия ясна - получить ядерное оружие, которое будет нацелено на Государство Израиль", - говорится в письме.
Министр призвал распространить письмо как официальный документ Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН и сообщил, что аналогичное послание было направлено Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.
Гюльнар Махмудова