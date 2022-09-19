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Израиль назначил своего посла в Турцию

Израиль назначил своего посла в Турцию Израиль и Турция объявили о полной нормализации отношений. На должность посла Израиля в Турции назначена Ирит Лилиан.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 18:06
Израиль назначил своего посла в Турцию

Израиль и Турция объявили о полной нормализации отношений. На должность посла Израиля в Турции назначена Ирит Лилиан.

Как передает Report cо ссылкой на Haber Global, об этом сообщили дипломатические источники.

17 августа послы и генеральные консулы вернутся ​​в Анкару и Тель-Авив после более чем четырехлетнего перерыва и заметного охлаждения израильско-турецких отношений.

Отметим, что Лилиан была послом Израиля в Болгарии с 2015 по 2019 год. Когда Нафтали Тамир был отозван в качестве посла в Австралии, Лилиан стала исполняющим обязанности посла.

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