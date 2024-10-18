Израиль направляет еще одну бригаду на границу с Ливаном для борьбы с "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отправляет дополнительно одну резервную бригаду на израильско-ливанскую границу для операций против движения "Хезболлах".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отправляет дополнительно одну резервную бригаду на израильско-ливанскую границу для операций против движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

В нем говорится о том, что приняли решение о развертывании еще одной бригады после оценки ситуации на месте событий.

В начале октября израильское командование объявило о мобилизации еще четырех резервных бригад для задействования на севере страны против "Хезболлах".