Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболлах".

Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel.

Сообщается, что 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Тем временем израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что любое строение, которое использует "Хезболлах" для военных нужд, является целью для ударов.

Отметим, что в среду из Ливана по Израилю было выпущено 50 реактивных снарядов. В израильском населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.