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Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Израиль направил вторую дивизию в Ливан Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболлах".
Другие страны
2 октября 2024 г. 11:24
Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel.

Сообщается, что 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Тем временем израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что любое строение, которое использует "Хезболлах" для военных нужд, является целью для ударов.

Отметим, что в среду из Ливана по Израилю было выпущено 50 реактивных снарядов. В израильском населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

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