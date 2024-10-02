Израиль направил вторую дивизию в Ливан

Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel.
Сообщается, что 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.
Тем временем израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что любое строение, которое использует "Хезболлах" для военных нужд, является целью для ударов.
Отметим, что в среду из Ливана по Израилю было выпущено 50 реактивных снарядов. В израильском населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.