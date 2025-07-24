Израиль направил своего министра в Париж в преддверии европейско-иранских переговоров

Израиль направил своего министра в Париж в преддверии европейско-иранских переговоров

Министр стратегических дел Израиля Рон Дермер прибыл в Париж, чтобы обсудить предстоящие в пятницу переговоры Евротройки с Ираном в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили источники, включая, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.



“Рон Дермер обсудит предстоящие переговоры и иранскую ядерную программу с официальными лицами во французской столице”, - сообщил источник.

Иран, Великобритания, Франция и Германия проведут переговоры по ядерной программе в Стамбуле в пятницу, 25 июля. Встреча состоится на уровне заместителей министров иностранных дел.