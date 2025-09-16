Израиль направил письмо фон дер Ляйен в связи с приостановкой торговых соглашений

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в преддверии заседания Коллегии комиссаров ЕС, на котором будет обсуждаться ее предложение о приостановке торговых положений Соглашения об ассоциации ЕС–Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Израиля.

    Саар назвал инициативу беспрецедентной и направленной против Израиля в разгар войны с ХАМАС и другими организациями. Он подчеркнул, что подобные шаги подрывают усилия по прекращению конфликта и фактически усиливают ХАМАС.

    Израильский министр также указал на юридические и процедурные нарушения, обвинив Еврокомиссию в игнорировании информации, предоставленной Израилем, и опоре на данные, исходящие от структур, связанных с ХАМАС. По словам Сааpa, давление через санкции не повлияет на позицию Израиля, но нанесет ущерб самим европейским гражданам.

    İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndərib

