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Минобороны Израиля сообщило об атаках на штаб КСИР и тюрьму "Эвин" в Тегеране

Минобороны Израиля сообщило об атаках на штаб КСИР и тюрьму "Эвин" в Тегеране Израиль наносит беспрецедентные удары по правительственным объектам в центре Тегерана
Другие страны
23 июня 2025 г. 14:25
Минобороны Израиля сообщило об атаках на штаб КСИР и тюрьму Эвин в Тегеране

Минобороны Израиля сообщило об ударах по целям в Тегеране, включая тюрьму Эвин и штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, Армия обороны Израиля в настоящее время атакует с беспрецедентной силой цели и правительственные органы в самом сердце Тегерана, включая штаб-квартиру (народного ополчения) "Басидж", тюрьму "Эвин", часы "уничтожения Израиля" на площади Палестины, штабы внутренней безопасности КСИР, штаб по идеологии и другие объекты режима", - сказано в сообщении.

13.29

Израиль наносит "беспрецедентные по силе" удары по правительственным объектам в центре Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию беспрецедентных по силе ударов по целям, связанным с иранскими властями, и правительственным объектам в самом центре Тегерана", - заявил он.

Кац отметил, что в ближайшее время будут опубликованы фотографии, "иллюстрирующие глубину ущерба".

Министр добавил, что Иран "будет сурово наказан за каждую ракету, выпущенную по израильскому тылу".

"Мы продолжим действовать с полной интенсивностью, чтобы защитить наш тыл и добиться победы над врагом до достижения всех целей войны", — подчеркнул Кац.

Гюльнар Махмудова

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