Израиль нанес удары с воздуха по сирийскому аэродрому Шайрат

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс нанесен израильскими ВВС. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник новостной портал Al Masdar.

По его данным, удар произошел около 01:10 по местному времени (02:10 по бакинскому).

Во вторник агентство SANA проинформировало, что средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

По данным агентства, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.