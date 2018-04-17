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    Израиль нанес удары с воздуха по сирийскому аэродрому Шайрат

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс нанесен израильскими ВВС. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник новостной портал Al Masdar. 

    По его данным, удар произошел около 01:10 по местному времени (02:10 по бакинскому).

    Во вторник агентство SANA проинформировало, что средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. 

    По данным агентства, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.

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