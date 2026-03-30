Израиль нанес удары по военной промышленности Ирана в районе Тегерана

ВВС Израиля в течение дня нанесли серию ударов по объектам военной промышленности Ирана в районе Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, в операции участвовали более 150 истребителей, которые применили свыше 120 боеприпасов.

Среди целей названы предприятия, отвечающие за исследования, разработку и производство вооружений.

Кроме того, ударам подверглись объекты, где, по утверждению израильской стороны, производятся и хранятся баллистические ракеты.