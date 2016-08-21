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    Израиль нанес удары по сектору Газа

    В операции принимали участие ВВС Израиля

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля в воскресенье нанесла удары по ряду объектов движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенную ранее из этого района по израильскому городу Сдерот.

    Как передает Report, об этом сообщает Jerusalem Post.

    В операции принимали участие ВВС Израиля, огонь велся также из танков.

    В израильской армии отметили, что пока не знают точного виновника обстрела Сдерота, в результате которого никто не пострадал.

    Jerusalem Post отмечает, что в 2016 году из сектора Газа по Израилю были выпущены 14 ракет. 

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