ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают израильские военные в телеграм-канале.

"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы израильской территории за прошедший день, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный снаряд Iron Sting", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди целей были "террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование, используемое для осуществления террора против Израиля".

Также сообщается, что "Хезболла" запустили противотанковую ракету в направлении района Адамит на севере Израиля. Данных о пострадавших нет.

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ нанесла артиллерийский удар по месту, откуда была запущена ракета.