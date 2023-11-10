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ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 07:50
ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают израильские военные в телеграм-канале.

"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы израильской территории за прошедший день, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный снаряд Iron Sting", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди целей были "террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование, используемое для осуществления террора против Израиля".

Также сообщается, что "Хезболла" запустили противотанковую ракету в направлении района Адамит на севере Израиля. Данных о пострадавших нет.

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ нанесла артиллерийский удар по месту, откуда была запущена ракета.

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Версия на азербайджанском языке İsrail “Hizbullah”ın Livandakı obyektlərinə zərbələr endirib

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