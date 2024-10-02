Израиль нанес удары по командным пунктам ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля нанесла удары по командным пунктам группировки ХАМАС на севере сектора Газа.
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"Некоторое время назад по указанию разведки ВВС нанесли точные удары по террористам, которые действовали в командных центрах ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Командные пункты располагались на территории бывших школ "Маскат" и "Римал" и "использовались террористами для планирования и осуществления террористических атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", указали в ЦАХАЛе.
"Это еще один пример систематического злоупотребления террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктурой в нарушение международного права. Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Военные отметили, что перед осуществлением ударов были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам. В частности, использовались точные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительная разведывательная информация.