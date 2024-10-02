Израиль нанес удары по командным пунктам ХАМАС на севере Газы

Армия обороны Израиля нанесла удары по командным пунктам группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Армия обороны Израиля нанесла удары по командным пунктам группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад по указанию разведки ВВС нанесли точные удары по террористам, которые действовали в командных центрах ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Командные пункты располагались на территории бывших школ "Маскат" и "Римал" и "использовались террористами для планирования и осуществления террористических атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", указали в ЦАХАЛе.

"Это еще один пример систематического злоупотребления террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктурой в нарушение международного права. Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные отметили, что перед осуществлением ударов были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам. В частности, использовались точные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительная разведывательная информация.