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Израиль нанес удары по домам командиров ХАМАС

Израиль нанес удары по домам командиров ХАМАС Боевая авиация израильской армии в ночь с воскресенья на понедельник нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС
Другие страны
17 мая 2021 г. 08:40
Израиль нанес удары по домам командиров ХАМАС
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Боевая авиация израильской армии в ночь с 16 на 17 мая нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС.

Как передает Report, соответствующее сообщение было размещено в Twitter израильских ВВС.

Отмечается, что, в частности, были атакованы дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия.

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