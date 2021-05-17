Израиль нанес удары по домам командиров ХАМАС

Боевая авиация израильской армии в ночь с 16 на 17 мая нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС.
Как передает Report, соответствующее сообщение было размещено в Twitter израильских ВВС.
Отмечается, что, в частности, были атакованы дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.
Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия.
חיל-האוויר נוקט באמצעי זהירות ככל הניתן כדי לצמצם פגיעה אפשרית באזרחים במהלך פעילותו הצבאית. pic.twitter.com/nuPLRKYnyR— Israeli Air Force (@IAFsite) May 17, 2021
חיל-האוויר נוקט באמצעי זהירות ככל הניתן כדי לצמצם פגיעה אפשרית באזרחים במהלך פעילותו הצבאית. pic.twitter.com/nuPLRKYnyR