Израиль нанес удар по Ливану, погибли два участника "Хезболлах"

Израильские военные нанесли новые удары по Южному Ливану.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, "целью удара было устранение двух радикалов" из военного крыла организации "Хезболлах".
Первый удар был нанесен по окрестностям ливанского поселка Барашит, в результате него был убит командир одного из подразделений в составе элитных сил "Радван". Спустя два часа еще один радикал из военных отрядов "Хезболлах" был убит в районе поселка Бейт-Лиф, проинформировали в армии.