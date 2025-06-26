Израиль нанес удар по Ливану, погибли два участника "Хезболлах"

Израильские военные нанесли новые удары по Южному Ливану.

Израильские военные нанесли новые удары по Южному Ливану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, "целью удара было устранение двух радикалов" из военного крыла организации "Хезболлах".

Первый удар был нанесен по окрестностям ливанского поселка Барашит, в результате него был убит командир одного из подразделений в составе элитных сил "Радван". Спустя два часа еще один радикал из военных отрядов "Хезболлах" был убит в районе поселка Бейт-Лиф, проинформировали в армии.