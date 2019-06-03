Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе

Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом 3 июня сообщило агентство SANA.

По данным военного источника, сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

Погиб один военнослужащий, несколько военных получили ранения. В результате обстрела были повреждены склад боеприпасов и еще несколько зданий.

Помимо этого на территории объекта прогремели мощные взрывы, причина которых неизвестна. За ними последовал пожар.