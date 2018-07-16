Израиль нанес ракетный удар по позиции сирийской армии в провинции Алеппо

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб на севере провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Враг вновь предпринимает попытки поддержать террористические группировки в Дераа и Кунейтра и наносит ракетный удар по одной из наших военных позиций к севере от авиабазы Нейраб", — пишет агентство.

По данным сирийских СМИ, ракеты нанесли материальный ущерб.