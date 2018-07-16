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    Израиль нанес ракетный удар по позиции сирийской армии в провинции Алеппо

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб на севере провинции Алеппо.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

    "Враг вновь предпринимает попытки поддержать террористические группировки в Дераа и Кунейтра и наносит ракетный удар по одной из наших военных позиций к севере от авиабазы Нейраб", — пишет агентство.

    По данным сирийских СМИ, ракеты нанесли материальный ущерб.

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