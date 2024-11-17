Израиль нанес очередной удар по ливанской столице

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли очередные удары по Бейруту.
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Отмечается, что целями ударов были командные центры движения "Хезболлах" в районе Дахия - "ключевом оплоте террористов в Бейруте".
"За неделю атакам ЦАХАЛ подверглись примерно 50 объектов террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация "Хезболлах" продолжает планировать и осуществлять теракты против государства Израиль", - указали в ЦАХАЛ.
По словам израильских военных, перед нанесением ударов "были предприняты многочисленные шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению", в том числе путем предварительного сбора разведывательных данных, использования средств воздушного наблюдения и заблаговременного оповещения жителей этого района.