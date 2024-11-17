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Израиль нанес очередной удар по ливанской столице

Израиль нанес очередной удар по ливанской столице ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли очередные удары по Бейруту.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 07:50
Израиль нанес очередной удар по ливанской столице

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли очередные удары по Бейруту.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

Отмечается, что целями ударов были командные центры движения "Хезболлах" в районе Дахия - "ключевом оплоте террористов в Бейруте".

"За неделю атакам ЦАХАЛ подверглись примерно 50 объектов террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация "Хезболлах" продолжает планировать и осуществлять теракты против государства Израиль", - указали в ЦАХАЛ.

По словам израильских военных, перед нанесением ударов "были предприняты многочисленные шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению", в том числе путем предварительного сбора разведывательных данных, использования средств воздушного наблюдения и заблаговременного оповещения жителей этого района.

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