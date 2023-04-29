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Израиль нанес очередной ракетный удар по ряду объектов в Сирии

Израиль нанес очередной ракетный удар по ряду объектов в Сирии Армия Израиля нанесла ракетный удар по ряду объектов в сирийской провинции Хомс, что привело к ранению трех мирных жителей.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 13:42
Израиль нанес очередной ракетный удар по ряду объектов в Сирии

Армия Израиля нанесла ракетный удар по ряду объектов в сирийской провинции Хомс, что привело к ранению трех мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает подконтрольное режиму Башара Асада информагентство SANА.

«Ракетный удар нанесен в субботу, около 00:50 по местному времени. ПВО Сирии смогли сбить часть ракет», - говорится в сообщении.

Израильские власти традиционно воздержались от заявлений по данному вопросу.

В сирийской провинции Хомс наряду с армией Асада дислоцируются наемники под командованием офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а также отряды ливанской группировки «Хезбалла».

С начала гражданской войны в Сирии - после 2011 года, Израиль периодически наносит удары по объектам проиранских сил в Сирии.

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