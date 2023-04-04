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Израиль нанес очередной ракетный удар по проиранским силам

Израиль нанес очередной ракетный удар по проиранским силам Взрывы прозвучали в окрестностях сирийского Дамаска.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 03:21
Израиль нанес очередной ракетный удар по проиранским силам

Взрывы прозвучали в окрестностях сирийского Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на SANA, по меньшей мере два мирных жителя погибли в результате ракетных ударов Израиля.

Кроме того, атака привела к материальному ущербу. Ракеты были выпущены из района Голанских высот. Большинство из них перехвачено средствами ПВО Сирии, уточняет агентство.

Согласно сведениям вещающего из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканала Al Hadath, мишенями являлись международный аэропорт Дамаска и юго-восточная часть города.

Это четвертый по счету израильский удар по иранским объектам в Сирии за последние 6 дней.

2 апреля армия Сирии отразила ракетные удары ВВС Израиля по наземным целям в провинции Хомс. Тогда в результате нападения были ранены пять сирийских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail növbəti dəfə iranyönümlü qüvvələrə aviazərbə endirib

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