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    Израиль нанес новую серию ударов по Газе

    Сведений о потерях с обеих сторон не поступало

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Израильская авиация и артиллерия вечером в понедельник атаковали позиции палестинских боевиков после обстрела военнослужащих на границе сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Это уже второй обмен ударами за день. Сведений о потерях с обеих сторон не поступало.

    "ВВС атаковали три поста (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС в ответ на ракету, которая была выпущена по населенным пунктам Израиля, и нападение на военнослужащих", — говорится в пресс-релизе.

    Непосредственно перед этим еще один пост ХАМАСа попал под огонь израильского танка.

    Утром палестинская ракета, не причинив ущерба, разорвалась в окрестностях южного израильского города Ашкелона. В ответ военные также атаковали четыре позиции боевиков, использовав танки и авиацию.

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