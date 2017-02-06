Израиль нанес новую серию ударов по Газе

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Израильская авиация и артиллерия вечером в понедельник атаковали позиции палестинских боевиков после обстрела военнослужащих на границе сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Это уже второй обмен ударами за день. Сведений о потерях с обеих сторон не поступало.

"ВВС атаковали три поста (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС в ответ на ракету, которая была выпущена по населенным пунктам Израиля, и нападение на военнослужащих", — говорится в пресс-релизе.

Непосредственно перед этим еще один пост ХАМАСа попал под огонь израильского танка.

Утром палестинская ракета, не причинив ущерба, разорвалась в окрестностях южного израильского города Ашкелона. В ответ военные также атаковали четыре позиции боевиков, использовав танки и авиацию.