Израиль нанес массированный ракетный удар по Дамаску

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Израиль нанес в ночь на понедельник массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли, ПВО Сирии смогла уничтожить значительную часть из них.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сирийский военный источник.

Мощные взрывы были слышны в Дамаске в ночь на понедельник с 1.10 по местному времени до 2.00.

"Израильский враг нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет. Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет", - заявил источник.

По его словам, "значительная часть ракет уничтожена прежде, чем они достигли целей".

Гостелеканал Ikhbariya передает со ссылкой на корреспондента, что ПВО сбили "десятки" израильских целей. Канал отмечает, что при атаке использовались различные виды вооружений. Корреспондент канала сообщил, что ракеты запускались из воздушного пространства Ливана, а также из северной части израильского региона Галилея и из района Тивериадского озера.

Израильские войска заявили, что атакуют в ночь на понедельник иранское подразделение "Аль-Кудс" на территории Сирии. Израильтяне предостерегли сирийские правительственные силы от попыток им помешать.