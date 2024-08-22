Израиль нанес авиаудары по военной структуре "Хезболлах"

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

В районе Шихин на юге Ливана ЦАХАЛ идентифицировал террористическую ячейку "Хезболлах", которая ранее обстреливала ракетами район Зарита. ВВС нанесли удар по строению, в котором находились террористы, информировала армейская пресс-служба.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по военной структуре "Хезболлах" в районе Кфаркела, а артиллерия подвергла обстрелу районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб с целью устранения угроз со стороны "Хезболлах", отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.