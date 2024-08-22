О нас

Израиль нанес авиаудары по военной структуре "Хезболлах"

Израиль нанес авиаудары по военной структуре "Хезболлах" Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
22 августа 2024 г. 08:39
Израиль нанес авиаудары по военной структуре Хезболлах

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам вооруженных формирований движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

В районе Шихин на юге Ливана ЦАХАЛ идентифицировал террористическую ячейку "Хезболлах", которая ранее обстреливала ракетами район Зарита. ВВС нанесли удар по строению, в котором находились террористы, информировала армейская пресс-служба.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по военной структуре "Хезболлах" в районе Кфаркела, а артиллерия подвергла обстрелу районы Айта аш-Шаб и Альма-эль-Хаеб с целью устранения угроз со стороны "Хезболлах", отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israel strikes Hezbollah military targets in southern Lebanon
Версия на азербайджанском языке İsrail "Hizbullah"ın hərbi strukturuna hava zərbələri endirib

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi