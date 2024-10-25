Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли сотрудники телеканалов, связанных с "Хезболлой"

Армия обороны Израиля подвергла ракетному обстрелу юг Ливана, в результате чего погибли сотрудники связанных с "Хезболлой" телеканалов "Аль-Манар" и "Аль-Майдин".
Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в результате удара погибли оператор телеканала "Аль-Манар" Висам Касем, оператор телеканала "Аль-Майдин" Хасан Наджар и технический специалист Мохаммед Реза.
Кроме этого, сообщается, что в результате ракетного удара были ранены другие журналисты арабских и международных СМИ.
Согласно информации, авиаудары были нанесены по району Хасбайе, расположенном в 8 км от границы с Израилем.