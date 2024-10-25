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Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли сотрудники телеканалов, связанных с "Хезболлой"

Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли сотрудники телеканалов, связанных с "Хезболлой" 10:41
Другие страны
25 октября 2024 г. 11:09
Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли сотрудники телеканалов, связанных с Хезболлой

Армия обороны Израиля подвергла ракетному обстрелу юг Ливана, в результате чего погибли сотрудники связанных с "Хезболлой" телеканалов "Аль-Манар" и "Аль-Майдин".

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в результате удара погибли оператор телеканала "Аль-Манар" Висам Касем, оператор телеканала "Аль-Майдин" Хасан Наджар и технический специалист Мохаммед Реза.

Кроме этого, сообщается, что в результате ракетного удара были ранены другие журналисты арабских и международных СМИ.

Согласно информации, авиаудары были нанесены по району Хасбайе, расположенном в 8 км от границы с Израилем.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Livan ərazisini bombalayıb, “Hizbullah”a bağlı TV-lərin əməkdaşları ölüb

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