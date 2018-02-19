Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфрастуктуре в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой н ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба армии Израиля в своем Twitter.

"В ответ на ракету, которая была ранее пущена по Израилю, истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре на юге сектора Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян. Движение ХАМАС ответственно за все, что происходит в секторе Газа, как на земле, так и под ней", - отмечается в сообщении.