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Израиль намерен сохранить контроль в области безопасности к западу от Иордании

Израиль намерен сохранить контроль в области безопасности к западу от Иордании Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа, вне зависимости от статуса урегулирования противостояния с палестинцами.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 22:08
Израиль намерен сохранить контроль в области безопасности к западу от Иордании

Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа, вне зависимости от статуса урегулирования противостояния с палестинцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В любом случае с соглашением о постоянном урегулировании конфликта или без него Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании. Сюда, конечно же, входят Иудея и Самария (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) и сектор Газа", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

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