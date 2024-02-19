Израиль намерен сохранить контроль в области безопасности к западу от Иордании

Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа, вне зависимости от статуса урегулирования противостояния с палестинцами.

Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа, вне зависимости от статуса урегулирования противостояния с палестинцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В любом случае с соглашением о постоянном урегулировании конфликта или без него Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании. Сюда, конечно же, входят Иудея и Самария (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) и сектор Газа", - сказал Нетаньяху в видеообращении.