Израиль намерен продолжить операцию в Газе после освобождения заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников.
Как передает Report, об этом в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц.
"Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил", - сказал он.
Ганц добавил, что в настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется.