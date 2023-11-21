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Израиль намерен продолжить операцию в Газе после освобождения заложников

Израиль намерен продолжить операцию в Газе после освобождения заложников Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 01:42
Израиль намерен продолжить операцию в Газе после освобождения заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц.

"Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил", - сказал он.

Ганц добавил, что в настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется.

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Версия на азербайджанском языке İsrail girovların azad edilməsindən sonra da Qəzzada əməliyyatı davam etdirəcək

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