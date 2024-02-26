Израиль намерен наращивать удары по "Хезболлах" вне зависимости от сделки с ХАМАС

Израиль будет наращивать интенсивность ударов по движению "Хезболлах" в Ливане вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС о паузе в боях в Газе.
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"Мы планируем увеличить огневую мощь против движения "Хезболлах", которое не может найти замену командирам, которых мы устраняем. Если в секторе Газа будет достигнута временная пауза в боевых действиях, мы отдельно усилим огонь на севере и будем продолжать до полного вытеснения "Хезболлах" от границы и возвращения израильских граждан на севере Израиля в свои дома", - заявил Галант. Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны.
"Если кто-то здесь (у северных границ Израиля - ред.) думает, что, когда мы достигнем соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и временно прекратим огонь в секторе Газа, это облегчит ситуацию здесь для "Хезболлах", они ошибаются. Мы продолжим огонь и будем делать это независимо от ситуации на юге сектора Газа, пока не достигнем наших целей. Цель проста - оттеснить "Хезболлах" туда, где это движение должно быть, либо посредством дипломатического соглашения, либо силой", - отметил Галант.
Израильская армейская пресс-служба отмечает, что "военная активность "Хезболлах" к югу от реки Литани в Ливане, включая использование и хранение вооружений, является прямым нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".